Este fin de semana se disputó en las instalaciones del Golf Jockey Club San Francisco el torneo “Ñañu Distribuidora Mayorista SRL – Copa Challenger Tayg”, con una importante convocatoria de jugadores.

La competencia se organizó en categorías mixtas y contó con premios especiales en dos hoyos del campo.

El gran ganador fue Valentino Bono, quien no solo se impuso en su categoría, sino que también logró el Mejor Neto del torneo con un puntaje de 63, alzándose así con la Copa Challenger.

Resultados por categorías

En la categoría Scratch, el mejor score fue para José María Gioino, quien firmó una tarjeta de 77 golpes.

En la categoría azul 0/9.9, la victoria fue para Valentina Martínez con 68 golpes netos, mientras que el segundo lugar fue para Nelson Ñañez, con 70.

Por su parte, en la categoría azul 10/16.9, Daniel Felizia se quedó con el primer puesto tras marcar 67 golpes, seguido de José Mira, con 70.

En la categoría blanca 17/24.9, Valentino Bono volvió a destacarse con su puntaje de 63, relegando al segundo puesto a Gustavo Galliano, que terminó con 68 golpes.

En la categoría roja 25/54, el primer lugar fue para Enrique Peruchena, con un total de 67 golpes, y el segundo puesto quedó en manos de Matías Vianco, que cerró con 69.

Además de las distintas categorías, se entregaron premios especiales por desempeño en hoyos específicos. En el Best Approach del hoyo 3, el reconocimiento fue para Gabriel Massoni, mientras que en el Long Drive del hoyo 2, el más destacado fue Facundo Ghione.