Valentina González fue designada como nueva mánager del equipo femenino de vóley de San Isidro, en el marco de la preparación para la Liga Argentina Femenina que se disputará en 2026. La exjugadora tomó la decisión de retirarse de la actividad para priorizar su carrera como abogada, pero seguirá formando parte del club en este nuevo rol institucional.

Según anunció el club a través de sus redes sociales, González ya comenzó a trabajar junto al entrenador Mauro Silvestre y la dirigencia en la conformación del plantel que iniciará los entrenamientos en diciembre próximo, de cara a la histórica participación en la élite del vóley argentino.

El conjunto de San Francisco accedió a la Liga Argentina Femenina tras lograr el ascenso en febrero de este año, y se prepara ahora para afrontar el desafío con una estructura renovada y el acompañamiento de referentes como González.