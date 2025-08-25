El US Open, último Grand Slam del año, comenzó este domingo en Nueva York con participación argentina y continuará este lunes con tres estrenos en el cuadro principal.

En la jornada inaugural Mariano Navone quedó eliminado tras un extenso partido de cinco sets frente al local Marcos Giron, con parciales de 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4. En tanto, Tomás Etcheverry avanzó a la segunda ronda luego de superar con claridad a su compatriota Camilo Ugo Carabelli por 6-3, 6-2 y 6-0 en menos de dos horas. Su próximo rival será el checo Jiri Lekecka, vencedor del chileno Nicolás Jarry.

La actividad para los representantes nacionales continuará este lunes 25 de agosto. Desde las 12:00, en el Court 7, Sebastián Báez enfrentará al sudafricano Lloyd Harris, seguido por Francisco Comesaña, que se medirá ante el estadounidense Alex Michelsen.

Por su parte, en el estadio Louis Armstrong, Federico Gómez debutará en segundo turno, no antes de las 13:30, contra el británico Jack Draper. Los partidos podrán seguirse en vivo por ESPN 2 y Disney+.