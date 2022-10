El equipo de hockey femenino de Antártida Argentina buscará festejar con su gente este sábado por la tarde cuando reciba en su casa a Alta Gracia Rugby Club por la 10ª fecha del Torneo Promoción B1 de la Federación Cordobesa de Hockey.

El equipo que conduce Nicolás Racca marcha en la primera colocación de la tabla con una ventaja de 13,5 puntos y a falta de cinco fechas (15 puntos en juego) puede ser campeón sin depender de nadie si vuelve a ganar.

También será campeón si empata y La Salle no gana.

La jornada comenzará en horas de la mañana en el predio ubicado en barrio Las Rosas. Desde las 10 jugarán las divisiones inferiores y el plato fuerte llegará a partir de las 16.30 cuando se dispute el encuentro de primera división.

La 10ª fecha

Tala RC "Blanco" vs. La Salle "Blanco"

Antártida Arg. vs. Alta Gracia RC

Universitario "Blanco" vs. Córdoba Rugby Club

La Tablada "Rojo" vs. Universidad Nacional de Córdoba

Así está la tabla de Primera División

1. Antártida Argentina 33,5 pts.

2. Alta Gracia RC 20 pts.

3. La Salle Hockey Club "Blanco" 20 pts.

4. Universidad Nacional de Córdoba 19,5 pts.

5. Córdoba Rugby Club 18,5 pts.

6. La Tablada "Rojo" 14 pts.

7. Tala Rugby Club "Blanco" 13,5 pts.

8. Universitario "Blanco" 11 pts.