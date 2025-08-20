El Centro Integral de Judo Alfredo Acosta (CIJAA) será sede este sábado 23 de agosto de un encuentro que combinará actividades recreativas y competitivas, con la presencia de alrededor de cien judocas de distintas edades.

Según se informó, participarán delegaciones provenientes de Córdoba Capital, Villa María, Vicuña Mackenna, Paraná y los representantes locales del CIJAA.

La jornada comenzará a las 10:30 y se extenderá hasta cerca de las 18:00 en las instalaciones de la institución, ubicadas en calle Boero Romano 1231, con entrada libre y gratuita.

En el marco del encuentro se disputará además el selectivo para los Juegos Evita, donde Trinidad Ribodino y Mía Juárez, del CIJAA, buscarán su clasificación.

La institución destacó el acompañamiento de padres y deportistas que hicieron posible la realización de la actividad.