Un encuentro de judo reunirá a un centenar de competidores en el CIJAA
El evento se desarrollará este sábado 23 de agosto en el Centro Integral de Judo Alfredo Acosta, con participación de escuelas de Córdoba y Entre Ríos. También se realizará el selectivo para los Juegos Evita.
El Centro Integral de Judo Alfredo Acosta (CIJAA) será sede este sábado 23 de agosto de un encuentro que combinará actividades recreativas y competitivas, con la presencia de alrededor de cien judocas de distintas edades.
Según se informó, participarán delegaciones provenientes de Córdoba Capital, Villa María, Vicuña Mackenna, Paraná y los representantes locales del CIJAA.
La jornada comenzará a las 10:30 y se extenderá hasta cerca de las 18:00 en las instalaciones de la institución, ubicadas en calle Boero Romano 1231, con entrada libre y gratuita.
En el marco del encuentro se disputará además el selectivo para los Juegos Evita, donde Trinidad Ribodino y Mía Juárez, del CIJAA, buscarán su clasificación.
La institución destacó el acompañamiento de padres y deportistas que hicieron posible la realización de la actividad.