Un cubano enamorado de San Francisco: Oreste, el joven que persigue su sueño en el básquet

Desde hace ocho meses, el Club El Tala es la nueva casa de Oreste Torres De la Rúa, un prometedor jugador cubano de 1,91 metros que llegó a San Francisco con un solo objetivo: cumplir su sueño de convertirse en basquetbolista profesional. A sus 16 años, Oreste ya entrena y compite en la categoría U17 y, recientemente, logró debutar en la primera división, marcando un hito en su incipiente carrera en el país.

El joven, oriundo de La Habana, se destacó en su país natal al ser distinguido como uno de los cinco jugadores más sobresalientes del torneo nacional de Cuba. A través de las redes sociales, un periodista cubano lo contactó con el entrenador de El Tala, lo que dio inicio a esta emocionante aventura. “Desde pequeño viví el básquet en mi casa con lo que hacía mi padre en el club y en la selección de mi país y eso me llevó a seguir ese camino”, señaló con orgullo, aludiendo a la influencia de su padre, Oreste Torres Quirós, exintegrante de la selección nacional cubana.

Un nuevo estilo de juego y una vida adaptada

Oreste explica que su adaptación a San Francisco fue "de la mejor manera", encontrando "gente muy buena" que lo ayudó desde su llegada. En cuanto a su desempeño en la cancha, el jugador alterna las funciones de base y pivot, demostrando una notable versatilidad. Su llegada a Argentina le permitió descubrir un estilo de juego distinto al de Cuba. “Me gusta mucho cómo se practica el básquet en San Francisco”, comentó, destacando que es "muy diferente" al que conocía. “Acá se defiende mucho el balón”, a través de “un juego muy físico”, y calificó a los jugadores locales como “muy inteligentes”. Al momento de elegir un referente, no dudó en mencionar a Leandro Vildoza, capitán de Instituto de Córdoba, a quien considera “un excelente jugador” y busca reflejar su juego en cada partido.

Fuera de la cancha, San Francisco ha cautivado al joven cubano. “San Francisco es una ciudad muy linda y de inmediato me adapté muy bien a la vida acá”, expresó. Lo que más lo impactó fue “el orden y la limpieza” de sus calles, y la tranquilidad del lugar. Aunque la adaptación escolar fue un desafío por los “contenidos diferentes”, asegura que ya mejoró bastante.

El joven se muestra comprometido con sus objetivos: “seguir mejorando como jugador y como persona tratando de seguir subiendo el nivel de mi básquet”. Para Oreste, cada minuto en cancha es una oportunidad para aprender. Por eso, su reciente debut en Primera División es un paso clave para continuar creciendo. “Ellos saben que desde muy pequeño siempre quise jugar al básquet y al ver que me están saliendo las cosas muy bien en otro país a partir de vivir esta experiencia solo, matándome en los entrenamientos, a ellos los hace sentir muy orgullosos de mi esfuerzo”, concluyó.