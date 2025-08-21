Un auto artesanal de San Francisco fue distinguido en una competencia internacional en Firmat

El constructor y piloto sanfrancisqueño Juan Pablo Gudiño debutó con éxito en el Campeonato Internacional de Cyclekart, celebrado en Firmat, Santa Fe, donde no solo se destacó por su rendimiento, sino también por la calidad de su vehículo. El auto, fabricado íntegramente por él mismo, obtuvo el primer puesto en la categoría de "mejor presentado".

Según el portal Regionalísimo, el vehículo, una meticulosa réplica del emblemático Mercedes GP de 1914, fue diseñado y construido de manera artesanal en San Francisco. Equipado con un motor de 110 cc, el CycleKart de Gudiño rindió homenaje al auto que marcó un hito para la marca alemana al lograr la triple victoria en el Gran Premio de Lyon de aquel año.

En la competencia, que se desarrolló bajo la modalidad de regularidad, Gudiño tuvo un auspicioso debut. En la primera manga, en un circuito de 1230 metros a 25 minutos de duración, mantuvo una diferencia de unos 10 segundos por vuelta. Sin embargo, en la segunda manga, cuando buscaba mejorar su velocidad media, el auto sufrió una rotura del eje trasero a la salida de una curva, lo que lo obligó a abandonar la prueba.

A pesar del percance, el piloto sanfrancisqueño logró ubicarse en el décimo quinto lugar en la clasificación general, promediando ambas mangas. De esta manera, sumó sus primeros 6 puntos tanto para el campeonato argentino como para el internacional.

Este hito lo convierte en el primer piloto del departamento San Justo en incursionar en la disciplina del Cyclekart, una categoría nacida en Estados Unidos que ha crecido significativamente en Argentina en la última década. En el país, la actividad cuenta con más de un centenar de autos en provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y San Juan.

Para aquellos interesados en esta apasionante actividad, la próxima fecha del calendario, el Gran Prix del Oeste Santafesino, se realizará el 12 de octubre en el predio del ex ferrocarril de Lehmann, organizado por Cyclekart Rafaela. Previamente, el 13 y 14 de septiembre, se desarrollará una prueba en un circuito callejero de Villa Carlos Paz.

¿Qué es un Cyclekart?

Los Cyclekarts son vehículos monoplaza a escala, inspirados en los autos de competición de las décadas de 1910 a 1930. Son piezas de autor, construidas de manera artesanal con materiales como acero dulce, aluminio, madera y fibra de vidrio, con ruedas y motor de motos. La categoría se distingue por la camaradería familiar y la posibilidad de que amantes de la mecánica de todas las edades puedan hacer realidad el sueño de correr o construir su propio auto.