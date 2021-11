El 18 de noviembre de 2020, a los 63 años, nos dejaba uno de los deportistas más importantes de nuestra región: Juan Domingo "Martillo" Roldán. El ex boxeador no pudo ganarle la batalla al Covid-19 y falleció en el Hospital Iturraspe de San Francisco.

Nacido en 1957 en Freyre, hijo de campesinos, “Martillo” llegó a ser un ícono del boxeo a nivel mundial en los años 80. Son inolvidables las peleas con Frank Fletcher, en 1983, como también los combates frente a Marvin "Maravilla" Hagler, en el mismo año, con Thomas Hearns en 1987 o frente a Michael Nunn, en 1988.

En una entrevista con El Periódico a comienzos de enero de 2017 recordó aquellos años como púgil y resaltó que aunque habían pasado muchos años desde su retiro del cuadrilátero, la gente lo seguía recordando como un gran campeón.

El día que hizo temblar al campeón del mundo

El 30 de marzo de 1984 en Las Vegas, y después de noquear a Fletcher, Roldán enfrentó a Marvin "Maravilla" Hagler (1954-2021), boxeador estadounidense campeón mundial de peso mediano que al término de su carrera ostentó la dicha de nunca haber sido noqueado. Pero quien estuvo muy cerca de hacerlo fue el mismísimo "Martillo" Roldán.

"Fue una pelea muy esperada porque era un tipo zurdo, raro, que venía ganando todo por knock out. Esa era ‘o vas, o te volvés y no entrás más’. De ahí se peleó, lo volteé en el primero, lo ‘paliceé’ en el segundo, lo estaba ‘paliceando’ en el tercero y me mete el dedo en el ojo. Y ahí empieza otra pelea, porque pelearlo desigual a un hombre como él era muy difícil. Yo de frente no lo veía, lo veía de lado, pero lo veía acá, con un solo ojo, y él estaba un metro más allá", le había contado "Martillo" a El Periódico.

Halger terminaría quedando se con la pelea por un nocaut técnico en el décimo asalto. El freyrense tuvo que volver a empezar su camino aunque reconoció que ya no fue el mismo, después de 13 peleas se cruzó con Thomas Hearns quien lo derribó en el cuarto round.

"Con Hearns estaba bien físicamente pero no de la cabeza, tenía muchos problemas con un matrimonio, con mi padre que se estaba muriendo y que si se moría no me avisaban. Todo eso me llevó a salir a pelear como no tenía que salir. Hay cosas que en la vida que a veces no se pueden manejar. Y cuando me volteó me enloquecí mucho más y me acordé de muchas cosas que se habían dicho acá... En la pelea Tommy Hearns tendría que haber dejado. Pero siempre hay alguien, los amigos entre comillas del boxeador, que hacen que vos vayas y no les importe si estás bien o mal, quieren que les traigas la plata nomás. Siempre a los deportistas les digo que cuando están cansados, cuando ya les fastidian los entrenamientos, que les duelen los golpes, que los sparring te golpean más de los que te tienen que golpear, ya están retirados", comentó Roldán.

Aunque Martillo fue derrotado en sus tres combates por el título mundial de los medianos, la calidad de sus rivales y su desempeño a la altura de las circunstancias le valieron el reconocimiento.