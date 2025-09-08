El básquet provincial tuvo una gran jornada para los equipos de San Francisco. Tanto El Tala como El Ceibo comenzaron con el pie derecho la segunda fase de la Liga Cordobesa del Centenario, logrando valiosos triunfos de visitante y de local respectivamente. Ahora, todas las miradas se posan en el clásico que disputarán entre sí el próximo domingo 14 de septiembre.

En su cancha, El Tala logró una remontada clave ante Unión de San Guillermo, imponiéndose por 67 a 64 en un encuentro muy parejo. Con un último cuarto intenso, el equipo dirigido por el “Negro” Lucato dio vuelta el marcador y sumó su primera victoria en esta nueva etapa. Nicolás Del Bue fue la figura del partido con 17 puntos y 20 de valoración, mientras que Guido Falasconi aportó 14 puntos y 15 de valoración. El aliento del público local también fue clave en el cierre del juego.

Por su parte, El Ceibo logró un triunfo contundente como visitante ante Bolívar de Carlos Paz, ganando 85 a 68 y mostrando un gran nivel colectivo. La figura fue Gabriel Rojas, quien anotó 24 puntos y lideró a la "Flor Nacional" a su quinta victoria consecutiva en el certamen.

El próximo compromiso para ambos será nada menos que el clásico sanfrancisqueño, que se disputará el domingo 14 de septiembre con El Ceibo como local, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de esta fase.