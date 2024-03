La Asociación El Ceibo volvió a ganar este viernes por la noche y consiguió su segunda victoria al hilo en la Conferencia Centro-Oeste de la Liga Federal. Se impuso por 68 a 54 ante Libertad de Sunchales en condición de visitante, en el marco de la tercera jornada de la fase regular.

NOTICIA EN DESARROLLO

Síntesis

Parciales: 19-17 / 26-37 / 33-55 / 54-68

Libertad 54: Franco Alasia 4, Santiago Benítez 2, Gabriel Peterlin 1, Mateo Ternavasio 1, Ramiro Rojo 0, Francisco Mines Garrido 14, Máximo Blangini 8, Máximo Barbieri 0, Saulo Bieschke 12, Esteban Ledesma 12 y Emanuel Córdoba 0. DT: Gustavo Lucato

El Ceibo 68: Lucca Brezzo 0, Emiliano Galtelli 12, Ignacio Zaffetti 0, Luciano García 11, Sebastián Fux 4, Tomás Silveira 8, Martín Sauco 11, Tomás Aimaretti 11, Juan Sebastián Frigerio 2, Pablo Grosso 9, Mateo Vazquez 0 y Matteo Blengini 0. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: Hogar de los Tigres

3° fecha (Viernes)

Almafuerte 55-74 Bochas SC

Libertad 54-68 El Ceibo

Ctral. Argentino 68-90 9 de Julio (Morteros)

Libre: Argentino (Marcos Juárez)

Tabla

1. El Ceibo 5 pts. (2-1)

2. Almafuerte 5 pts. (2-1)

3. 9 de Julio (Morteros) 5 pts. (2-1)

4. Bochas SC 4 pts. (2-0)

5. Ctral. Argentino 4 pts. (1-2)

6. Argentino 2 pts. (0-2)

7. Libertad 2 pt. (0-2)

4° fecha (Miércoles)

21 hs Almafuerte vs. 9 de Julio (Morteros)

21.30 hs Libertad (Sunchales) vs. Ctral. Argentino

22 hs Bochas SC vs. Argentino (Marcos Juárez)

Libre: El Ceibo