Este domingo desde las 16:45, Talleres y Belgrano disputarán una nueva edición del clásico cordobés en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro se jugará únicamente con público local, es decir, solo con hinchas del conjunto “matador”, y contará con un estricto operativo de seguridad.

Según confirmó Cba24n, la Mesa de Trabajo del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) definió un megaoperativo especial junto a Policía, Bomberos, FPA, Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Deportes, Turismo y representantes de ambos clubes. El sistema de control “Tribuna Segura” será implementado durante el acceso al estadio.

Accesos y tribunas

Las puertas del estadio se abrirán a las 14:30. El detalle por sectores será el siguiente:

Platea Ardiles: ingreso por portón 1

Popular Willington: portón 2

Platea Gasparini: portones 3 y 4

Popular Sur: portón 1 bis

Estacionamientos y restricciones

Los parques Kempes, Bustos y Chateau Carreras cerrarán al público desde las 12:00.

Estacionamientos habilitados: Playas Norte y Sur, Parque del Kempes, Facultad de Turismo Montes Pacheco y Centro de Convenciones.

El transporte público especial comenzará a operar desde las 14:00, con salidas desde Plaza Italia (27 de Abril y Cañada).

Delegaciones

Talleres se concentrará en el Orfeo Suites Hotel, ubicado en Rodríguez del Busto.

Belgrano hará lo propio en el Hotel Quinto Centenario.

El clásico promete una jornada de gran convocatoria y tensión deportiva, y las autoridades buscan garantizar la seguridad en todos los frentes.