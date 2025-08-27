Seis deportistas de El Ceibo participaron del Campeonato Absoluto de Patín realizado en San Juan, bajo la organización de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP), y lograron tres lugares en el podio.

En el primer día de competencia Lara Farías obtuvo el subcampeonato nacional absoluto en la categoría B2 Juvenil. Luego Josefina Turino se consagró campeona nacional absoluta en la categoría A nacional Junior, con un puntaje de 39.93. Además, Bianca Cravero logró en su primera participación el subcampeonato nacional absoluto en la categoría B promocional infantil, con un puntaje de 32.02.

También compitieron Camila Aden, que finalizó 16ª en la categoría B2 Juvenil; Julieta Viva, que alcanzó el 17° lugar en la categoría A nacional Senior; y Victoria López, que se ubicó en el 12° puesto en la categoría A nacional Junior.

Las patinadoras clasificaron al Campeonato Absoluto luego de sus desempeños en las Copas Apertura y Clausura. El certamen reunió a las 20 mejores de cada categoría del país en las divisionales A y B. La dirección técnica estuvo a cargo de Florencia Lovera.