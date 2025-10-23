Antártida Argentina celebra con orgullo la convocatoria de tres de sus jóvenes promesas al entrenamiento del Seleccionado de Córdoba Sub 12. Se trata de Victoria Scarafia, Selena Boero y Lucía Bertea, quienes representaron al club en una jornada de alto nivel formativo junto a jugadoras de toda la provincia.

Esta experiencia, que se suma a su trayectoria deportiva, no solo representa un reconocimiento al trabajo que vienen realizando, sino que también funciona como un gran impulso para seguir creciendo en el deporte.

Desde el club felicitaron a las jugadoras destacando que este tipo de vivencias “suman, motivan y las hacen seguir creciendo”.