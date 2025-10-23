Tres jugadoras de Antártida Argentina participaron de una convocatoria del Seleccionado Sub 12 de Córdoba
Victoria Scarafia, Selena Boero y Lucía Bertea fueron parte de un entrenamiento junto a las mejores promesas del hockey cordobés.
Antártida Argentina celebra con orgullo la convocatoria de tres de sus jóvenes promesas al entrenamiento del Seleccionado de Córdoba Sub 12. Se trata de Victoria Scarafia, Selena Boero y Lucía Bertea, quienes representaron al club en una jornada de alto nivel formativo junto a jugadoras de toda la provincia.
Esta experiencia, que se suma a su trayectoria deportiva, no solo representa un reconocimiento al trabajo que vienen realizando, sino que también funciona como un gran impulso para seguir creciendo en el deporte.
Desde el club felicitaron a las jugadoras destacando que este tipo de vivencias “suman, motivan y las hacen seguir creciendo”.