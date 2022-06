Tras el partido ante Sarmiento de Resistencia, quedó abierto el periodo de transferencias en todas las categorías del fútbol argentino. En ese marco, el pasado lunes Sportivo anunció la salida de Brian Visser y la llegada de Axel Villegas.

Precisamente el cordobés ex Talleres y Racing, estaba convocado pero no pudo hacer su debut este domingo porque todavía no llegó la habilitación.

Por otro lado, el club confirmó también las bajas de Lucas Márquez -defensor izquierdo-, Adrián Maidana -volante central- y Conrado Buzzi Casermeiro -delantero-. Esto le permite a la Verde sumar tres caras nuevas a su plantel hasta el 9 de junio.

En ese marco, el entrenador manifestó que "estamos evaluando lo de las contrataciones, todavía nos quedan un par de días. Ante las bajas de cuatro chicos que se han ido y solamente la incorporación de Axel (Villegas), vamos a ver si podemos incorporar a alguien más".