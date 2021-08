El delantero de Sportivo Belgrano, Maximiliano Bustamante, había sido expulsado en el encuentro ante Unión de Sunchales y el Tribunal de Disciplina lo había castigado con tres fechas de suspensión presuntamente por responder a una agresión recibida.

Sin embargo, el jugador presentó material fílmico para que se revea su sanción y este viernes el Consejo Federal, a través del Tribunal de Disciplina, resolvió bajarle la suspensión aplicada.

Bustamante recibió entonces dos fechas de suspensión -y no tres-. Por lo tanto, el jugador volverá a estar disponible para la fecha 21 cuando Sportivo Belgrano visite a Chaco For Ever.