Con el triunfo conseguido ante 9 de Julio de Río Tercero, El Ceibo logró asegurar un lugar en la reclasificación de la División Córdoba-Santa Fe. La Flor Nacional acumula 23 puntos y sigue en carrera por el pasaje directo a semifinales.

En la jornada disputada este viernes, 9 de Morteros sorprendió al líder Santa Paula y Sportivo Suardi -rival directo de El Ceibo- ganó en Cañada de Gómez.

El próximo lunes se juega la 18° fecha donde El Ceibo quedará libre. Volverá a jugar el viernes 22 de abril, desde las 22 horas, en Morteros ante 9 de Julio.

Resultados de la 17° fecha

Sport Club Cañadense 83-91 Sp. Suardi

El Ceibo 94-73 9 de Julio (Río Tercero)

9 de Julio (Morteros) 91-85 Santa Paula

Libre: Sp. Las Parejas

Así está la tabla

1. Santa Paula 26 pts.

2. Sp. Suardi 23 pts.

3. El Ceibo 23 pts.

4. Sport Club 22 pts.

5. 9 de Julio (Morteros) 21 pts.

6. 9 de Julio (Río Tercero) 20 pts.

7. Sp. Las Parejas 18 pts.

La 18° fecha (Lunes)

9 de Julio (Río Tercero) vs. 9 de Julio (Morteros)

Santa Paula vs. Sport Club

Sp. Suardi vs. Sp. Las Parejas

Libre: El Ceibo