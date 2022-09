Este miércoles por la tarde, Sportivo Belgrano disputó los octavos de final del Torneo Regional Juvenil de AFA en condición de visitante donde logró ganar con tres categorías y avanzar a la siguiente instancia.

La Verde visitó a Colón de Colonia Caroya y lo derrotó en las categorías sub 13, sub 15 y sub 17.

Resultados

- Sub 13: Colón 2 - 3 Sportivo Belgrano

Goles: Esteban Bermúdez, Elías Quinteros y Gol e/c (SB)

- Sub 15: Colón 3 - 3 Sportivo Belgrano

Goles: Facundo Zamudio x2 y Luka Beltramone (SB). Penales: 6-7

- Sub 17: Colón 0 - 2 Sportivo Belgrano

Goles: Máximo Forlín y Mateo Bertoli (SB)