Todo listo para la 8ª edición de “San Francisco Corre 21K”: cupo para 2.000 corredores y novedades en la competencia

San Francisco se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos deportivos más convocantes. El próximo domingo 12 de octubre se realizará la 8ª edición de la media maratón “San Francisco Corre 21K”, que incluirá las distancias de 5K, 10K y 21K y espera reunir a 2.000 participantes.

Durante la conferencia de prensa realizada este lunes, autoridades municipales y organizadores brindaron los detalles finales del evento. Participaron el secretario de Gobierno Raúl Angonoa, el director general de Gobierno Rodrigo Franceschi, el director de Deportes Juan Iturburu y Martín Palamedi, responsable de la empresa Laptime, encargada del cronometraje y soporte técnico.

Una maratón que trasciende lo local

“Esta media maratón ya es tradicional en nuestra ciudad y crece año a año”, destacó Angonoa, quien agradeció a Palamedi por su compromiso y sostuvo que el evento “trasciende lo local y se consolida a nivel regional”.

En ese sentido, Franceschi informó que la carrera será evaluada por el laboratorio de estadística de la UTN para conocer su impacto económico y social, en el marco de la política de San Francisco Ciudad de Eventos, impulsada por el intendente Damián Bernarte.

Novedades, cronograma y logística

Este año, la competencia de 5 kilómetros tendrá por primera vez una modalidad competitiva, además de la ya habitual opción recreativa. “Era una demanda creciente de los corredores y por eso decidimos incorporarla”, señaló Juan Iturburu.

El cronograma del evento será el siguiente:

Sábado 11 de octubre – Entrega de kits

Superdomo | 🕐 De 10 a 19 hs 📄 Requisitos: DNI, comprobante de pago y certificado de apto físico

Domingo 12 de octubre – Carrera

🕐 7:00 hs – Entrada en calor

🕐 7:30 hs – Largada puntual

🕐 10:30 hs – Show en vivo

🕐 11:00 hs – Premiación y cierre

Los recorridos serán los mismos que en ediciones anteriores, con puestos de hidratación cada 2,5 km y puestos sanitarios en los extremos del circuito de 21K. Además, se implementarán cortes de calle parciales y se contará con colaboración de inspectores de tránsito para garantizar la seguridad vial.

Una carrera con identidad regional

“Esta es la carrera más inclusiva y con más jerarquía de la región”, expresó Martín Palamedi, quien valoró el crecimiento sostenido del evento y su capacidad para llenar el cupo cada año.

Las inscripciones continúan abiertas a través del portal oficial: 🔗 muniweb.sanfrancisco.gov.ar/eventos