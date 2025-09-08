Tiro y Gimnasia se subió al podio en el torneo de arquería en Esperanza

Los arqueros del Club Tiro y Gimnasia lograron sobresalir en el Torneo Aire Libre disputado en la ciudad santafesina de Esperanza, donde participaron en las instancias eliminatorias desde cuartos de final. La competencia se desarrolló en el Club Social y Deportivo Obras Sanitarias con gran nivel competitivo.

En la categoría Raso Masculino +50, Daniel Pisani obtuvo el segundo lugar en la clasificación y, tras una sólida actuación en las fases decisivas, alcanzó el primer puesto para quedarse con el oro.

Por su parte, Leo Vivas se impuso en Recurvo Masculino Sub-18 luego de una destacada ronda clasificatoria en la que superó los 600 puntos, asegurando el primer lugar y posteriormente la medalla dorada en su categoría.