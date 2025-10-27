Tiro y Gimnasia acelera su crecimiento con el impulso del ciclismo

El Club Tiro y Gimnasia continúa dando pasos firmes en su desarrollo institucional, y uno de los motores de ese crecimiento es la subcomisión de Ciclismo, que desde hace un año trabaja intensamente en la recuperación de la pista, la única de la ciudad y la región. El grupo, integrado por una docena de padres junto al profesor Jerónimo Bonino, inició un proceso de reorganización que ya muestra sus primeros resultados visibles.

“Primero hicimos y estamos haciendo un control de socios para poner al día todo lo administrativo. Luego empezamos con la obra de la pista, que estaba muy deteriorada: había baches, grietas y pastizales alrededor”, contó Marcela Menaz, integrante de la subcomisión. El trabajo de reacondicionamiento incluyó el relleno de imperfecciones con brea, limpieza integral del perímetro y cambio de luminarias, dejando la base lista para una nueva etapa de mejoras estéticas.

“Somos padres que nos organizamos para que los chicos puedan conocer y disfrutar en un lugar lindo esta actividad y también para que los socios disfruten de un espacio en condiciones. Esta pista es muy usada y era una deuda pendiente”, agregó Menaz, destacando el esfuerzo colectivo que permitió encarar la puesta en valor del circuito.

Además de los cerca de 200 socios que utilizan la pista para entrenar, el club cuenta con la Escuela de Ciclismo, dirigida por Jerónimo Bonino, presidente de la subcomisión. Allí se forman niñas, niños y adolescentes que dan sus primeros pasos en el deporte. “La escuela está orientada a chicos desde los 5 años hasta adolescentes de 18. Las clases se dictan los martes y jueves: de 18:30 a 19:30 para los más pequeños y de 19:30 a 21:00 para los más grandes”, explicó Bonino. El profesor remarcó que no se requiere experiencia previa ni condiciones físicas específicas: “Solo se necesita tener bicicleta y casco. Y si no tienen, el club se los presta. Lo importante es que se animen a probar”.

La propuesta incluye también entrenamiento personalizado para pedalistas que compiten, buscando acompañar tanto a quienes recién se inician como a quienes ya participan en pruebas locales y regionales. El objetivo, según la comisión, es fomentar el ciclismo desde la base y fortalecer su presencia dentro de la vida deportiva de Tiro y Gimnasia.

Ciclismo también cuenta con un salón para eventos con capacidad para 100 personas que cuenta con mesas y sillas, asadores, cocina, heladera y freezer. Al mismo pueden alquilarlo socios y no socios.

En ese camino, la institución prepara próximos encuentros y eventos, como el Desafío MTB Tiro y Gimnasia en el circuito 501, programado para el 14 de diciembre, y la tradicional Peña del Pescado, que se realizará el 28 de noviembre en el salón de ciclismo. Actividades que no solo reúnen a la comunidad pedalista, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia en todo el club.

El ciclismo es una de las tantas disciplinas que integran la oferta deportiva de Tiro y Gimnasia, junto a escalada deportiva, tiro, telas, beach vóley, patín, básquet, handball, gimnasia deportiva, danzas, baby fútbol y motocross. Un abanico que refleja la diversidad y vitalidad de una institución en pleno movimiento.

Con trabajo, compromiso y una visión compartida, Tiro y Gimnasia sigue consolidando su crecimiento. Cada mejora y cada proyecto son parte del mismo objetivo: seguir fortaleciendo al club y brindar más oportunidades para que grandes y chicos encuentren su lugar en el deporte.

Para consultas sobre escuela de ciclismo contactarse con Jerónimo Bonino 3564-598780. Para ser socio: 3564-474036 (secretaría del club). Instagram: @escuelaciclismosf