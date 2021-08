En uno de los duelos más atractivos de la fecha, el escolta Tigre recibirá en la tarde de hoy a Temperley por la 22° fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que se jugará a partir de las 18:10 en el estadio José Dellagiovanna, en Victoria, con Emanuel Ejarque como árbitro y televisado por TyC Sports.

Luego del empate sin goles con Estudiantes de Río Cuarto que dejó un sabor agridulce, Tigre tiene revancha rápido este sábado en un partido destacado de la jornada de la Primera Nacional.

Almirante Brown ganó la fecha pasada y le sacó tres puntos de ventaja al Matador, que tiene 36, por eso necesita un triunfo que le permite seguir a tiro del líder de la Zona A, que jugará el lunes en condición de visitante ante Chicago.

En cuanto al equipo, Diego Martínez no tiene mayores dudas y salvo alguna sorpresa, va a repetir los mismos once que empataron en Córdoba. Tomás Fernández está agarrando ritmo futbolístico en los entrenamientos y aún no está en condiciones de regresar a la lista de convocados, al igual que Abel Luciatti, ambos en la etapa final de recuperación.

No perder terreno

El equipo del Cabezón Ruiz busca volver a la victoria después de cuatro fechas en donde se dieron dos empates con Estudiantes de Río Cuarto y en la fecha pasada frente a Quilmes y otras dos derrotas, Deportivo Maipú y Agropecuario.

Con la baja de Facundo Gómez por acumulación de amarillas, en lo que se podría hacer el debut de Ezequiel Rodríguez en la defensa del conjunto de Turdera y la vuelta de Gaspar Vega después de su lesión.

Aparte, también podría darse la inclusión de Facundo Pumpido al equipo inicial en lugar de Mauro Molina, en lo que sería la segunda variante para el Gasolero.

Cómo ver el partido en vivo online

El partido entre Tigre vs. Temperley se podrá ver en vivo online en este link de TyC Sports Play.

Probables formaciones

Tigre: Manuel Roffo; Lucas Blondel, Fernando Alarcón, Victor Cabrera, Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Sebastián Prédiger, Cristian Zabala; Milton Céliz, Pablo Magnín, Ijiel Protti.

Temperley: Fernando Ruiz para enfrentar a Tigre: Joaquín Papaleo; Agustín Sosa, E. Rodríguez, Facundo Rodríguez y José Vivanco; Vega, Lucas Pittinari y Franco Díaz; Agustín Allione, Pumpido y Claudio Villagra.

Cancha: Tigre.

Hora: 18:10.

TV: TyC Sports.

Con información de Solo Ascenso.