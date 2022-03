San Isidro se prepara para completar la fase regular de la Liga Argentina de Básquet con tres juegos en condición de local. Los Halcones marchan en la tercera colocación y enfrentan a rivales directos en la lucha por el primer y segundo lugar.

El equipo de Beltramo acumula 20 victorias y solo 5 derrotas con 56,5 de puntaje, por detrás de Barrio Parque (20-6) -que tiene 58 puntos y solo dos partidos por disputar-. El líder, es Independiente de Oliva que acumula 58 puntos en 21 triunfos y 3 derrotas -y le quedan cuatro partidos, pero debe cruzarse con Los Halcones y con Central de Ceres-.

Otro que aparece en la lucha es Central de Ceres (17-6) -que aún tiene 5 partidos para completar la fase regular- y suma 53 unidades. El equipo santafesino tiene varios partidos fuera de casa y sus chances son pocas, pero no imposibles. -La tabla de posiciones completa click acá-

San Isidro acumula una racha de tres victorias consecutivas -las tres fuera de casa- y llega entonado para el duelo del viernes.

La lucha por el Nº 1 y el Nº 2

Para San Isidro es prácticamente imposible quedarse con el primer lugar de la Conferencia Norte. El Rojo debe ganar los tres partidos que le quedan y esperar que Independiente de Oliva caiga en todos sus compromisos, algo difícil que suceda.

El Rojo apunta, primero, a quedarse con el Nº 2 y para ello el duelo con Barrio Parque será determinante. Los cordobeses arrastran más puntos que San Isidro desde la primera etapa de competencia y a pesar de tener menor porcentaje de victorias en esta fase, superan a Los Halcones en la tabla.

Será un mano a mano clave en las aspiraciones de ambos equipos y, de alguna manera, una final anticipada teniendo en cuenta que los cuatro mejores de la Conferencia Norte -incluido San Isidro- son los equipos que más punto sumaron en la Liga Argentina sumando también a los equipos de la Conferencia Sur.

Clasificado a cuartos de final. Cabe recordar que San Isidro ya se aseguró el pasaje a cuartos de Conferencia, es decir, que sorteará una de las fases eliminatorias de playoffs. La posición en la fase regular determinará ventaja deportiva en caso de enfrentarse entre sí.

El fixture de cada uno:

Lo que le queda a Independiente de Oliva:

Viernes 1 de abril | vs. Villa San Martín (V)

Domingo 3 de abril | vs. Central de Ceres (V)

Miércoles 6 de abril | vs. Estudiantes de Tucumán (L)

Viernes 8 de abril | vs. San Isidro (V)

Lo que le queda a San Isidro:

Viernes 1 de abril | 21.30 hs vs. Barrio Parque (L)

Miércoles 6 de abril | 21.30 hs vs. Villa San Martín (L)

Viernes 8 de abril | 21.30 hs vs. Independiente de Oliva (L)

Lo que le queda a Barrio Parque:

Viernes 1 de abril | 21.30 hs vs. San Isidro (V)

Viernes 8 de abril | vs. Estudiantes de Tucumán (L)

Lo que le queda a Central Olímpico de Ceres:

Martes 29 de marzo | vs. Estudiantes de Tucumán (V)

Jueves 30 de marzo | vs. Salta Basket (V)

Domingo 3 de abril | vs. Independiente de Oliva (L)

Miércoles 6 de abril | vs. Ameghino (V)

Viernes 8 de abril | vs. Deportivo Norte (V)