Tiago Tomatis será parte del plantel de Atenas para la Liga Nacional
Con 18 años, el escolta sanfrancisqueño afrontará la temporada 2025/2026 como ficha U21 del equipo cordobés dirigido por Gustavo Peirone. La pretemporada comienza el 19 de agosto.
El sanfrancisqueño Tiago Tomatis, de 18 años, integrará como ficha U21 el plantel de Atenas de Córdoba que disputará la Liga Nacional de Básquetbol 2025/2026. La pretemporada del equipo dirigido por Gustavo Peirone comenzará el martes 19 de agosto.
Tomatis se incorporó a Atenas en 2022 tras formarse en la Asociación El Ceibo. Desde entonces, debutó en la máxima categoría del básquet argentino y formó parte del equipo que en la temporada 2023/2024 se consagró campeón de la Liga Argentina, logrando el ascenso a la Liga Nacional.
El plantel mantendrá siete de los nueve jugadores mayores que cerraron la última campaña: Nicolás Zurschmitten, Manuel Buendía, los exSan Isidro José Montero, Lucas Arn y Juan Cruz Oberto, Ramiro Ledesma y el estadounidense Nakye Sanders. Las novedades son el regreso del escolta cordobés Santiago Ferreyra, tras dos años en Brasil, y la incorporación del alero estadounidense Marc Loving.
La Liga Nacional comenzará el 24 de septiembre y Atenas buscará ser protagonista, mientras Tomatis intentará afianzarse en la rotación y sumar minutos en la máxima categoría.
Fuente: DiarioSports.