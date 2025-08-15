El sanfrancisqueño Tiago Tomatis, de 18 años, integrará como ficha U21 el plantel de Atenas de Córdoba que disputará la Liga Nacional de Básquetbol 2025/2026. La pretemporada del equipo dirigido por Gustavo Peirone comenzará el martes 19 de agosto.

Tomatis se incorporó a Atenas en 2022 tras formarse en la Asociación El Ceibo. Desde entonces, debutó en la máxima categoría del básquet argentino y formó parte del equipo que en la temporada 2023/2024 se consagró campeón de la Liga Argentina, logrando el ascenso a la Liga Nacional.

El plantel mantendrá siete de los nueve jugadores mayores que cerraron la última campaña: Nicolás Zurschmitten, Manuel Buendía, los exSan Isidro José Montero, Lucas Arn y Juan Cruz Oberto, Ramiro Ledesma y el estadounidense Nakye Sanders. Las novedades son el regreso del escolta cordobés Santiago Ferreyra, tras dos años en Brasil, y la incorporación del alero estadounidense Marc Loving.

La Liga Nacional comenzará el 24 de septiembre y Atenas buscará ser protagonista, mientras Tomatis intentará afianzarse en la rotación y sumar minutos en la máxima categoría.

Fuente: DiarioSports.