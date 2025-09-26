La Asociación del Fútbol Argentino oficializó que el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se disputará el domingo 5 de octubre a las 16:45, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se dará en el marco de la jornada de clásicos interzonales, que incluirá también partidos como Boca-River y Rosario Central-Newell’s, programados todos para ese mismo domingo.

El enfrentamiento entre el Pirata y el Matador promete ser, como en cada edición, un evento que paralizará a Córdoba. Sin embargo, el contexto deportivo de ambos es muy distinto.

Por el lado de Belgrano, el presente es inmejorable: viene de lograr un triunfo histórico ante Newell’s que lo clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, y se mantiene en zona de playoffs en el torneo local. El equipo de Ricardo Zielinski llega con confianza, juego y resultados que lo posicionan como favorito en esta nueva edición del clásico.

En contrapartida, Talleres atraviesa un momento crítico. Ocupando uno de los últimos cinco lugares de la tabla, y comprometido en la lucha por no descender junto a Aldosivi y San Martín de San Juan, los dirigidos por Carlos Tévez buscarán hacer del clásico una oportunidad para recuperar terreno y reencontrarse con su gente.

El partido no solo será clave por la rivalidad, sino que puede marcar un punto de inflexión en el presente de ambos equipos. La ciudad ya vive la previa con expectativa, y se espera un estadio colmado para una nueva edición del clásico más importante del interior del país.