Talleres y Belgrano paralizan la ciudad de Córdoba este domingo, desde las 16.45, en una nueva edición del clásico cordobés.

Las realidades de cara a este duelo son bien distintas. La T sufre con la tabla del descenso en medio de un 2025 que está siendo cuesta arriba, mientras que la B muestra mayor regularidad y viene con el envión de la gran campaña en Copa Argentina. Sin dudas que el clásico resulta un partido aparte más allá de la actualidad de cada uno.

"El Matador" llega en remontada luego de vencer agónicamente a Sarmiento en la fecha pasada y con tres partidos sin derrotas, en el marco de un año adverso en el que pelea la permanencia.

"El Pirata", en tanto, viene de empatar con Barracas Central de visitante y atraviesa un buen semestre, que lo tiene como semifinalista de la Copa Argentina.

El último choque entre ambos terminó en empate 1 a 1 en el Gigante de Alberdi. Se disputó el pasado 30 de marzo, correspondiente al Torneo Apertura del primer semestre.

Probables formaciones para el clásico

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez o Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Ulises Ortegoza; Rick o Nahuel Bustos, Rubén Botta o Bustos y Valentín Depietri; Federico Girotti.

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez o Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Ulises Ortegoza; Rick o Nahuel Bustos, Rubén Botta o Bustos y Valentín Depietri; Federico Girotti. Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Lisandro López; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Sporle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.

Más de 1000 efectivos entre Policía, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Tribuna Segura, seguridad privada y organismos municipales y provinciales estarán afectados al operativo. El dispositivo también contempla seis ambulancias, 35 rescatistas y dos carpas sanitarias.