Talleres y Belgrano empataron 0 a 0 este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, en un clásico que volvió a quedarse sin goles y que dejó a ambos equipos fuera de la zona de clasificación a octavos de final.

El encuentro se disputó solo con público de Talleres y fue dirigido por el árbitro internacional Facundo Tello, en el marco de un operativo de seguridad que incluyó más de mil efectivos. Fue, además, el sexto empate consecutivo en el clásico cordobés, una racha que no se rompe desde 2018 en partidos oficiales.

El primer tiempo mostró a dos equipos con intensidad, pero con pocas ideas claras. Talleres tuvo la primera con un remate de Depietri, mientras que Franco Jara respondió para Belgrano con un disparo potente que Herrera desvió al córner.

Rick, el brasileño de Talleres, fue el jugador más incisivo de la primera mitad, aunque sin eficacia en los metros finales. La etapa cerró sin goles y con la sensación de que ninguno lograba imponerse.

En el complemento, Tevez movió el banco y buscó más profundidad con el ingreso de Federico Girotti, mientras que en Belgrano hubo cambios para reforzar la mitad de cancha. El trámite siguió trabado, con intentos aislados de Schott, Zelarayán y Galarza, que no alcanzaron para quebrar el cero.

El “Pirata” terminó con 10 jugadores por la lesión de Elías López, sin ventanas de cambio disponibles, y Girotti tuvo la última clara para la “T”, pero su remate fue despejado en la línea.

Así están en la tabla

Con este resultado, Belgrano suma 14 puntos en 11 fechas en la Zona A, mientras que Talleres tiene 11 unidades en la Zona B. Ambos están fuera de los puestos de clasificación a octavos de final del certamen, y el equipo albiazul también se encuentra comprometido en la tabla anual, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.

Lo que viene

Por la fecha 12 del Clausura, Talleres visitará a Gimnasia en La Plata el sábado 11 de octubre desde las 16:45. Más tarde ese mismo día, Belgrano será local ante Estudiantes de La Plata en el Gigante de Alberdi, desde las 21:15.

Fuente: La Voz del Interior.