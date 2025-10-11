Talleres visita a Gimnasia por la fecha 12: partido clave por la permanencia en la Liga Profesional
Con presión en la tabla anual tras la victoria de San Martín de San Juan, el equipo de Carlos Tévez enfrenta este sábado a Gimnasia en La Plata desde las 16. El encuentro será transmitido por ESPN Premium.
Talleres de Córdoba afronta este sábado una nueva final en su lucha por la permanencia en la Liga Profesional. Desde las 16:00, visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, con Ariel Penel a cargo del VAR, y será transmitido por ESPN Premium.
El equipo dirigido por Carlos Tévez está obligado a sumar, luego del empate sin goles en el clásico cordobés y tras la sorpresiva victoria de San Martín de San Juan sobre San Lorenzo en Boedo, que alteró el fondo de la tabla anual y dejó al conjunto cordobés bajo presión junto a Aldosivi.
Gimnasia, por su parte, también pelea por salir de la zona baja y viene de un triunfo ante Sarmiento en Junín. En cuanto a las formaciones, Tévez no contará con el colombiano Juan Camilo Portilla, convocado por su selección, pero sí tendrá disponible a Emanuel “Bebelo” Reynoso, ya recuperado de una lesión de rodilla.
Talleres suma 11 puntos en 11 partidos, con apenas dos victorias en el torneo, y necesita con urgencia cortar la racha para no complicar su futuro en la máxima categoría.