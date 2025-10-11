Talleres de Córdoba afronta este sábado una nueva final en su lucha por la permanencia en la Liga Profesional. Desde las 16:00, visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, con Ariel Penel a cargo del VAR, y será transmitido por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Carlos Tévez está obligado a sumar, luego del empate sin goles en el clásico cordobés y tras la sorpresiva victoria de San Martín de San Juan sobre San Lorenzo en Boedo, que alteró el fondo de la tabla anual y dejó al conjunto cordobés bajo presión junto a Aldosivi.

Gimnasia, por su parte, también pelea por salir de la zona baja y viene de un triunfo ante Sarmiento en Junín. En cuanto a las formaciones, Tévez no contará con el colombiano Juan Camilo Portilla, convocado por su selección, pero sí tendrá disponible a Emanuel “Bebelo” Reynoso, ya recuperado de una lesión de rodilla.

Talleres suma 11 puntos en 11 partidos, con apenas dos victorias en el torneo, y necesita con urgencia cortar la racha para no complicar su futuro en la máxima categoría.