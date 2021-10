En el marco del proceso apuntado por la nueva comisión directiva del club, encabezada por Juan Manuel Aróstegui, Sportivo Belgrano sigue apostando por darle rodaje a los jóvenes que tiene en la institución.

Pese a que en las últimas semanas los ojos estuvieron puestos en la despedida de Juan Pablo Francia y en la eliminación definitiva del equipo de cara a playoffs, hubo tres jugadores que pudieron sumar minutos en el Federal A por primera vez: se trata de Facundo Salvay, Conrado Buzzi Casermeiro y Camilo Alessandria.

Un sueño cumplido

En el caso de Buzzi Casermeiro es oriundo de San Francisco pero radicado en Santo Tomé desde muy chico. El delantero llegó en 2020 a Sportivo Belgrano proveniente de Colón de Santa Fe, club en el cual jugó desde 2011 e incluso integró el plantel de reserva.

Para Conrado, debutar en primera fue un verdadero sueño. "No tengo palabras de agradecimiento para todos los que trabajan en el club: cuerpo técnico, cuerpo médico, jugadores, empleados, directivos, ellos hicieron posible mi sueño y me recibieron de la mejor manera. Los voy a recordar siempre, es algo que se valora muchísimo y ojalá pueda devolverle todo lo que me brindaron", exclamó el delantero.

El jugador sumó sus primeros minutos en el duelo ante Juventud Unida de Gualeguaychú en condición de visitante, pero también sumó minutos ante Gimnasia y Tiro. "Pese al resultado, fue el día más importante de mi vida. Viví por primera vez lo que tanto quise, compartir un viaje con el plantel y poder tener la oportunidad de estar dentro de un vestuario en horas previas a un partido profesional... Cuando me nombraron en la lista de citación, me felicitaron todos mis compañeros del plantel, mi familia estaba feliz y yo estaba viendo lo que siempre quise. Pasé por muchos momentos en el fútbol, buenos y malos que me hacían dudar si seguir estaba bien o tenía que empezar otro camino, pero como digo siempre, la perseverancia, mi familia, mis amigos y Sportivo fueron parte de mis sueños", acentuó.

Orgulloso, agradecido y firme en su decisión de volver al lugar donde nació y su entereza de no bajar los brazos y seguir luchando, "Conra" como lo llaman sus compañeros, sigue con metas claras. "Mi objetivo principal, el más importante, es mejorar día a día y poder progresar en mi carrera futbolística aprendiendo de los más experimentados del plantel que vivieron muchas cosas, ellos me aconsejan siempre y a mí me sirve muchísimo. Siempre tomo con mucho respeto lo que me dicen para estar preparado el día de mañana", apuntó. Al mismo tiempo, consideró que otro de sus sueños sería lograr un ascenso, "pero siempre hay que pensar en el día a día, eso te hace más fuerte en cada entrenamiento y partido".

Por último, no dejó pasar sus sensaciones del pasado día domingo, dónde tuvo la posibilidad de estar en el partido despedida de Juan Pablo Francia, un referente del plantel y del club. "Lo que sentí en el partido del domingo, fue algo que no voy a olvidar nunca. Venía de una semana del debut y me tocó estar dentro de los 18 citados para un partido muy especial". Además agregó "viví dos semanas muy lindas, de chico sabía lo que era Sportivo y lo histórico que es Juampi en el club, dió mucha alegría y tuve el enorme privilegio de compartir entrenamientos con él; además de excelente jugador es una excelente persona y que me toque entrar por él fue una satisfacción hermosa y motivadora a la hora de entrar al campo de juego. Cuando terminó el partido todos queríamos foto con él porque fue, es y será una leyenda en el club".

Sin olvidarse de nadie, Conrado destacó el apoyo de su familia, amigos, sus tíos y primos de la ciudad que lo recibieron y hospedaron un tiempo para que pueda cumplir su sueño.

Un debut inolvidable

Por su parte, el defensor Camilo Alessandria es oriundo de Las Varillas, tuvo sus primeros pasos en Huracán de dicha localidad, realizando inferiores y posteriormente jugando en la primera de la institución. “En abril de este año llegué al club, empecé a entrenar con la primera local y la verdad que fue muy lindo. Me trataron de la mejor manera, siempre ayudándome en lo que se podía y en lo que me faltaba”, señaló Camilo.

Luego de dos meses de trabajo, adaptación al grupo y con la meta de llegar al Federal A , Alessandria tuvo su momento de comenzar a entrenar con el plantel profesional hasta que llegó el día esperado desde que pisó suelo sanfrancisqueño.

“El domingo me tocó debutar y la verdad que fue muy hermoso, sobre todo porque mi debut se dio en la despedida de Juan Pablo Francia y personalmente lo considero un grande, un ídolo para todos, por lo que debutar en su despedida y con toda la gente alentando, fue hermoso”, exclamó el jugador.

Por último, teniendo en cuenta sus objetivos futbolísticos, consideró que tiene que seguir creciendo, entrenando y “ver qué surge” para poder dedicarse plenamente a jugar al fútbol, su deseo más preciado.

Un día el momento tan esperado llegó

Facundo Salvay llegó al club hace poco más de un año cuando tenía 19 años. Antes de formar parte de la institución, estuvo dos años en Unión de Sunchales y previo a eso, su formación en el fútbol la realizó desde los 4 años en el Club Centro Social de la ciudad de Brinkmann.

"La llegada al club fue algo muy lindo, me adapté rápidamente al grupo gracias a muchas personas que me ayudaron. Llegué en el 2020, hice los primeros meses de pretemporada con la primera local pero por la pandemia tuvimos que parar. Retomamos en 2021 y ahí comencé a entrenar con el plantel profesional" comenzó Salvay.

Sobre sus sensaciones al enterarse de que estaba citado, mencionó qué "fue un momento muy lindo, creo que todo jugador se prepara para que en algún momento pase eso". También destacó haber recibido consejos por parte de sus entrenadores y compañeros, quienes le recomendaron que siempre entrene de la mejor manera porque en algún momento el debut iba a llegar.

Para cerrar, Salvay dijo "las sensaciones que me dejó el primer partido con el plantel fue muy emocionante, es algo que quería alcanzar y por suerte se dio. Se pudo ganar, que es lo más importante, y en compañía del público que volvió después de mucho tiempo".

Con información del Departamento de Prensa de Sportivo Belgrano