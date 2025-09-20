La ilusión de avanzar a semifinales se desvaneció para Las Panteritas U17 en el Sudamericano que se disputa en Lima. Argentina cayó por 3-0 frente a Brasil, con parciales de 25-17, 25-18 y 25-23, y quedó a la espera del resultado entre Venezuela y Colombia, que finalmente favoreció a las vinotinto con un claro 3-0.

De esta manera, las dirigidas por Roberto Woelflin jugarán este sábado 21 a las 17:30 por el quinto puesto del torneo, nuevamente ante Colombia, equipo al que vencieron 3-0 en la segunda fecha.

La sanfrancisqueña Antonela Juncos, jugadora del Club San Isidro, volvió a tener minutos en cancha durante el duelo ante Brasil, en lo que está siendo una valiosa experiencia formativa para la juvenil.

Con dos victorias y una derrota en el grupo, el seleccionado nacional cierra una positiva participación, mostrando futuro en la categoría U17.