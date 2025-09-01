Brasil se quedó este domingo con la FIBA AmeriCup 2025 al superar en la final a Argentina por 55 a 47, en un partido marcado por la intensidad defensiva y el bajo goleo. El encuentro se disputó en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, y significó el quinto título continental para el conjunto brasileño, que no ganaba el certamen desde 2009.

Según destacó FIBA, fue la final con menor cantidad de puntos combinados (102) en la historia del torneo, así como la menor anotación para un equipo campeón. La clave del triunfo brasileño estuvo en su defensa: provocaron 15 pérdidas, lograron 9 robos y registraron 7 bloqueos, cinco de ellos del pívot De Paula.

El equipo dirigido por el croata Aleksandar Petrovic supo frenar a las principales figuras argentinas. “Nuestra meta era detener a Vildoza, Corbalán y Brussino, y lo conseguimos. Nuestra defensa fue excepcional”, expresó el entrenador tras la consagración.

El punto de inflexión llegó en el último cuarto, cuando Brasil abrió una brecha de 14 puntos (52-38) a cinco minutos del final con su segunda unidad en cancha. Pese a una breve reacción argentina, un triple de Vitor Benite restando menos de dos minutos aseguró la diferencia decisiva.

El base Yago, elegido MVP del torneo, destacó que la victoria ante Estados Unidos en semifinales fortaleció la confianza del equipo: “Para mí, ya habíamos sido campeones ayer. Ganarle a Argentina, después de haber perdido con ellos la final pasada, hace esto aún más especial”.

Con este resultado, Brasil amplía su historial en el certamen a 13 triunfos sobre Argentina en 22 enfrentamientos. Por su parte, el conjunto albiceleste alcanzó su séptima medalla de plata y totaliza 15 podios, el mayor número en la historia del torneo, con 3 títulos y 5 bronces.