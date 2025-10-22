Sportivo Belgrano ya tiene día y horario confirmado para el trascendental partido frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El duelo se disputará el viernes 31 de octubre a las 21:15 horas en el estadio Juan Pablo Francia.

La “Verde” llega al encuentro con la necesidad de dar vuelta la serie tras caer 2 a 0 en la ida, disputada el pasado domingo en el estadio Raúl Conti de la ciudad patagónica. En aquel encuentro, el equipo dirigido por Sergio Maza no pudo romper su mala racha como visitante y sufrió un doblete de Ezequiel Morales, quien marcó a los 33 del primer tiempo y a los 3 del complemento.

Además, en el segundo tiempo, Sportivo sufrió las amonestaciones de Jeremías Giménez y Enzo Avaro, en un tramo del juego que reflejó la frustración de un equipo que no logró desplegar su mejor versión.

Ahora, con el apoyo de su gente y en condición de local, Sportivo deberá ganar por al menos dos goles de diferencia para igualar la serie. En caso de empate global, la “Verde” avanzará a cuartos de final gracias a la ventaja deportiva, ya que terminó mejor posicionado en la tabla general.

Será una noche clave en el camino por el segundo ascenso a la Primera Nacional, y el club ya se prepara para vivir una jornada de pura emoción en barrio Alberione.