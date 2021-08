Sportivo y Central Norte no llegan a un acuerdo, mientras tanto este domingo se juega la 20° fecha

Este domingo se juega la 20° fecha del Federal A que tendrá a dos partidos postergados por el paro nacional de la UTA. Uno de ellos es el encuentro que debían disputar Sportivo Belgrano y Central Norte en San Francisco.

Según pudo saber este medio, la dirigencia de la Verde pide jugarlo el próximo miércoles teniendo en cuenta que el lunes se levantaría el paro nacional de trasporte de larga distancia. Sin embargo, por ahora no hay acuerdo y de persistir esta desaveniencia decidirá el Consejo Federal.

El otro partido postergado es el que protagonizan Defensores de Pronunciamiento y Crucero del Norte en cancha del Depro. En este caso habría un acuerdo entre los clubes de disputar el partido el martes 31 a las 15.30.

Programación de la fecha 20

DOM 15 hs | Juv. Unida vs. Gimnasia (CdU)

Árbitro: Santiago Folmer

DOM 15.30 hs | Gimnasia y Tiro vs. Racing

Árbitro: Nazareno Arasa

DOM 15.30 hs | Sarmiento vs. Chaco For Ever

Árbitro: Cesar Ceballo

DOM 16 hs | Def. de Belgrano vs. Unión

Árbitro: Sergio Testa

LUN 16 hs | Boca Unidos vs. Douglas Haig

Árbitro: Mauricio Martín

MAR 15.30 hs | Depro vs. Crucero del Norte [PROGRAMACIÓN PROVISORIA]

Árbitro: Jonathan Correa

Sportivo Belgrano vs. Central Norte [SIN PROGRAMACIÓN]

Árbitro: Jorge Sosa

Libre: Sp. Las Parejas

La tabla