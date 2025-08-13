Sportivo visitará a Independiente de Chivilcoy el sábado por la tarde

Finalmente se confirmó que Sportivo enfrentará a Independiente de Chivilcoy el próximo sábado a las 15:30 horas, en el marco de una nueva jornada del Torneo Federal A. La oficialización del día y horario del partido llegó por parte del club este miércoles.

El equipo de nuestra ciudad afrontará un compromiso crucial en sus aspiraciones de meterse en los puestos de clasificación.

Vale mencionar que según indicó el Departamento de Prensa, el encuentro será televisado vía streaming en vivo y en directo por La Gloria O Devoto.

Tras entrenar el lunes y descansar el martes, el plantel retoma hoy las prácticas con la mira puesta en una cancha difícil, aunque ya ha sabido ganar allí en dos ocasiones.

Sportivo Belgrano viene de vencer 1 a 0 a Douglas Haig mientras que Independiente de Chivilcoy llega tras perder 3 a 1 ante San Martín en Formosa.