Sportivo va por todo ante su gente: día, hora y árbitros designados

Sportivo Belgrano recibirá en el estadio Juan Pablo Francia a Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero. El encuentro se disputará este domingo a las 15.30 y será válido por la fecha 8 del Nonagonal que dirime clasificados en el camino al ascenso del Federal A.

El juez principal designado es Gustavo Federico Benites, lo asistirán Guido Córdoba y Luciano Agustín Díaz, mientras que el cuarto árbitro será Diego Pablo Ocampo.

Vale destacar que si Sportivo Belgrano gana seguira en carrera en la tercera fase ya que se ubicará entre los primeros cuatro que clasifican a cuartos de final por un ascenso a la Primera Nacional. Asimismo, los ubicados del 5° al 9° puesto clasificarán a la Tercera Fase de la Reválida por el segundo ascenso.

Terminar en los primeros cinco también significa sacar pasaje para la edición 2026 de la Copa Argentina.

Cómo vienen

Actualmente Sportivo se ubica segundo en la tabla del Nonagonal B con 13 puntos, misma cantidad que Atlético Rafaela pero que tiene mejor diferencia de gol por eso lo escoltan los sanfrancisqueños.

En el caso del equipo santiagueño se encuentra quinto en la tabla con 10 puntos. Aspira a ganar para entrar en la zona de los primeros cuatro que son quienes seguirán en la tercera fase.

En la previa el presidente de Sportivo Andrés Barovero dijo: “Estamos muy cerca de clasificar, muy cerca de meternos en la pelea por lo que tanto soñamos. Por eso necesitamos que cada socio, cada socia, cada hincha verde esté con nosotros el domingo en el Juan Pablo Francia. Es el momento de estar, de apoyar, de alentar, de llenar la cancha”.

Además la Comisión Directiva informó a sus socios que, en lo que resta de la presente temporada se implementará un bono adicional de ingreso al Estadio Juan Pablo Francia. Se repetirá en cada partido que la institución dispute como local para contribuir a los gastos que cada jornada significa en esta etapa.

Se juega la 8° fecha

San Martín de Formosa - Gimnasia de Chivilcoy. Árbitro: Maximiliano Manduca.

Douglas Haig - Juventud Antoniana. Árbitro: Fernando Jesús Rekers.

Atlético Rafaela - Nueve de Julio de Rafaela. Árbitro: José Manuel Díaz.

Sportivo Belgrano - Sarmiento SdE. Árbitro. Gustavo Benites.

Libre: Independiente Ch.