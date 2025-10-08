Este domingo, Sportivo Belgrano recibirá a Atlético Rafaela por la semifinal de vuelta del Torneo Federal A a las 15:35.

Desde el club se confirmó la continuidad del bono adicional para socios el cual tiene un costo de $5.000. Además, se definieron los valores de las entradas para el público en general:

Entrada general: $20.000

Damas y jubilados: $10.000

Menores de 12 años: ingreso gratuito

Platea socios: $28.000

Platea no socios: $43.000

La venta de bonos para socios comenzará este jueves en la sede social, en horario de 8:30 a 13 y de 15:30a 19:30. La continuidad de la venta será el sábado, de 10 a 12, también en sede. Finalmente, el domingo, las boleterías del estadio estarán abiertas de 9:30 a 12 y luego desde 13:30 hasta el inicio del partido.

Sportivo tendrá la difícil misión de revertir un doloroso 3 a 0 frente a Atlético Rafaela, si el resultado global termina empatado accederá a la final por la ventaja deportiva, si la situación fuera adversa deberá pensar en la reválida por un segundo ascenso.