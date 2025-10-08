Este domingo, Sportivo Belgrano recibirá a Atlético Rafaela por la semifinal de vuelta del Torneo Federal A a las 15:35.

El árbitro será Matías Ezequiel Billone Carpio, lo asistirán Guillermo Yacante y Emanuel José Serale, en tanto que las designaciones las completa el cuarto árbitro Agustín Vegetti.

Desde el club se confirmó la continuidad del bono adicional para socios el cual tiene un costo de $5.000. Además, se definieron los valores de las entradas para el público en general:

Entrada general: $20.000

Damas y jubilados: $10.000

Menores de 12 años: ingreso gratuito

Platea socios: $28.000

Platea no socios: $43.000

La venta de bonos para socios comenzará este jueves en la sede social, en horario de 8:30 a 13 y de 15:30a 19:30. La continuidad de la venta será el sábado, de 10 a 12, también en sede. Finalmente, el domingo, las boleterías del estadio estarán abiertas de 9:30 a 12 y luego desde 13:30 hasta el inicio del partido.

Sportivo tendrá la difícil misión de revertir un doloroso 3 a 0 frente a Atlético Rafaela, si el resultado global termina empatado accederá a la final por la ventaja deportiva, si la situación fuera adversa deberá pensar en la reválida por un segundo ascenso.