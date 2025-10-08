Sportivo va por la épica en la segunda semifinal del Federal A: día hora y árbitros designados
Se definieron los valores de las entradas, los horarios de venta y el operativo de seguridad para el encuentro del domingo.
Este domingo, Sportivo Belgrano recibirá a Atlético Rafaela por la semifinal de vuelta del Torneo Federal A a las 15:35.
El árbitro será Matías Ezequiel Billone Carpio, lo asistirán Guillermo Yacante y Emanuel José Serale, en tanto que las designaciones las completa el cuarto árbitro Agustín Vegetti.
Desde el club se confirmó la continuidad del bono adicional para socios el cual tiene un costo de $5.000. Además, se definieron los valores de las entradas para el público en general:
- Entrada general: $20.000
- Damas y jubilados: $10.000
- Menores de 12 años: ingreso gratuito
- Platea socios: $28.000
- Platea no socios: $43.000
La venta de bonos para socios comenzará este jueves en la sede social, en horario de 8:30 a 13 y de 15:30a 19:30. La continuidad de la venta será el sábado, de 10 a 12, también en sede. Finalmente, el domingo, las boleterías del estadio estarán abiertas de 9:30 a 12 y luego desde 13:30 hasta el inicio del partido.
Sportivo tendrá la difícil misión de revertir un doloroso 3 a 0 frente a Atlético Rafaela, si el resultado global termina empatado accederá a la final por la ventaja deportiva, si la situación fuera adversa deberá pensar en la reválida por un segundo ascenso.