Sportivo Belgrano visitará por la ida de la semifinal a Atlético de Rafaela el próximo domingo a las 17:30 en el Estadio Monumental. El encuentro se jugará, como se había anunciado, sin presencia de hinchada visitante por disposiciones de las autoridades a cargo del operativo de seguridad.

El partido será el primero por la llave de “semis” en busca del primer ascenso a la Primera Nacional. Del lado de los sanfrancisqueños con gran esfuerzo dejaron atrás a Deportivo Rincón, en el otro extremo se encuentra Atlético que viene de vencer por 2-1 como local a Olimpo de Bahía Blanca. La ventaja es para la “Verde”.

La otra llave es protagonizada por Argentino de Monte Maíz y Ciudad Bolívar. Los cordobeses eliminaron a Gimnasia de Chivilcoy y los bonaerenses hicieron lo mismo con San Martín de Formosa. En este caso la ventaja deportiva es para Bolívar.

De estos cruces saldrán los finalistas por este primer ascenso y los demás siguen el camino de la Reválida por el segundo lugar en la Primera Nacional.