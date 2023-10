Sportivo Belgrano vuelve este martes a los entrenamientos con el objetivo de dar vuelta la página después de la pálida actuación del domingo pasado. La Verde tiene que cambiar rápidamente el chip para afrontar el reducido por el ascenso.

Visitará a Gimnasia y Tiro de Salta el próximo domingo desde las 16 horas en el estadio Gigante del Norte. A Sportivo solo le sirve ganar en tierras salteñas, puesto que con un empate los que clasifican son los locales.

El plantel trabajará este martes por la tarde en el predio y mañana retomará el horario matutino. Jueves y viernes lo hará en el Estadio.

El Albo salteño fue uno de los mejores equipos de la primera fase. Se clasificó primero en la Zona 4 con 16 victorias, 11 empates y solo 5 derrotas. Anotó 32 goles y recibió 17.

Sportivo cerró la primera rueda con 14 victorias, 5 empates y 13 derrotas. Marcó 42 goles y recibió 34.

Así quedaron los octavos de final

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Sp. Atenas (Río Cuarto)

Douglas Haig vs. Santamarina

Ciudad Bolívar vs. Sol de América (Formosa)

Gimnasia y Tiro vs. Sportivo Belgrano

Villa Mitre vs. Boca Unidos

Argentino (Monte Maíz) vs. Cipolletti

Central Norte vs. Sp. Las Parejas

Independiente (Chivilcoy) vs. Juv. Unida (San Luis)