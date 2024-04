Sportivo recibe este lunes a Depro en busca de un triunfo para mejorar su imagen

Sportivo Belgrano recibirá a Depro este lunes desde las 20.30 horas en el estadio Juan Pablo Francia por la tercera fecha del Torneo Federal A.

El equipo local, que dirige Sergio Maza, buscará un triunfo que le permita encaminar un arranque irregular, con una victoria y una derrota en las dos primeras fechas. Pero fundamentalmente necesita mostrar mejor juego que el exhibido hasta el momento, si bien el torneo recién comienza.

El duelo será arbitrado por Marcos Liuzzi (Ayacucho), acompañado por las asistentes Mariana Duré (Resistencia) y María Soledad Ríos (Resistencia). En tanto la cuarta asistente será Agustina Loos (Olavarría).

Con los resultados del fin de semana, en caso de ganar el equipo local escalaría a la segunda posición en la Zona 3 junto a Defensores de Belgrano. Independiente de Chivilcoy, que derrotó ayer por 3 a 0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay, es el único puntero de la zona, con 7 unidades.

La Verde no ha mostrado aún demasiado fútbol sobre el terreno de juego en sus dos primeras presentaciones, con un conjunto todavía en formación. En la primera jornada derrotó 1 a 0 como local a Sportivo Las Parejas, mientras que en la segunda fecha cayó por igual marcador ante 9 de Julio de Rafaela.

En la previa, el club informó tres nuevos casos de dengue en el plantel. Se trata de los defensores Tomás Rouiller y Lucas Basualdo; también el mediocampista Carlos Arriola, que fue titular en los primeros dos partidos de la temporada.

En contrapartida vuelve el arquero Leonardo Martina a la convocatoria y también el defensor central Brian Flores.

Cabe recordar que Brian Berlo debe cumplir una fecha por expulsión y siguen afuera el delantero Alejandro Toledo (desgarro) y el mediocampista Pablo Cortizo (fractura de maxilar).

Las posiciones

Así se jugará la 4° fecha

9 de Julio (Rafaela) vs. Sportivo Las Parejas

El Linqueño vs. Sportivo Belgrano

Def. de Pronunciamiento vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. Douglas Haig

Libre: Independiente (Chivilcoy)