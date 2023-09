Sportivo Belgrano disputa este fin de semana un nuevo encuentro fuera de casa con la esperanza de seguir sumando y disputarle la clasificación a Copa Argentina a Independiente de Chivilcoy. Será desde las 16 de este domingo ante Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Para este compromiso, Marcelo Gómez ya puede contar con los jugadores suspendidos Tomás Attis, Jorge Córdoba y Leonardo Marina; sin embargo, no podrá ser de la partida el defensor central Brian Flores que alcanzó las cinco amarillas.

Sportivo tiene por delante cuatro finales, dos de visitante (Gimnasia y Unión) y dos de local (Douglas y Defensores de Belg.), pero también tiene que quedar libre. El equipo de barrio Alberione busca sostener la solidez y la agresividad que mostró en algunos pasajes del duelo con Independiente y traerse al menos un punto.

Por su parte, el Lobo entrerriano lucha por salir de la zona de descenso y se empieza a jugar sus últimas cartas para alcanzar este objetivo. Acumula siete partidos sin derrotas, precisamente la última caída fue en julio y en San Francisco, ante Sportivo.

El partido contará con el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti (Liga: Rio Colorado), junto a los asistentes Emiliano Bustos (Liga: Rio Colorado), Leopoldo Gorosito (Liga: Rio Colorado) y el cuarto árbitro Agustín Vegetti (Liga: Santa Fe).

Un equipo sólido, combativo y agresivo

Tras la victoria con Independiente, el entrenador Marcelo Gómez valoró el trabajo de los jugadores que no venían siendo titulares y tuvieron la oportunidad de jugar, pero también destacó que el equipo haya puesto otra impronta a la hora de ir a buscar el resultado.

“Uno se encuentra con ilusión después de estas victorias, me parece también como saldo positivo mencionar a los jugadores que no lo venían haciendo habitualmente y estuvieron a la altura, cumplieron demostrando su capacidad, demostrando que se han preparado para esta chance que llegó, ya sea el mismo Pedro (Bravo), Gastón Monserrat, Ramírez, que no había tenido continuidad, el mismo Musarella. Entonces eso me gustaría destacarlo y nos da a nosotros la posibilidad de saber que tenemos un plantel que nos da variantes, nos da opciones y que podemos confiar tranquilamente en los que a veces no tienen la oportunidad de iniciar”, comentó.

De cara a lo que viene, el DT indicó: “La verdad que con ilusión. Esa es la verdad, confiamos en sostener esto que conseguimos en los últimos partidos: un equipo sólido, combativo, agresivo; algo que había quedado pendiente en las dos salidas anteriores con Ramallo y Depro, así que hicimos hincapié en eso y el equipo demostró mucha agresividad, entonces eso nos permite ilusionarnos con respecto a lo que va a venir y con la chance de ganar todo lo que queda para aspirar a ese ansiado segundo puesto”, señaló.