Sportivo palpita un duelo clave en el Nonagonal: día, hora y árbitros designados

Sportivo Belgrano tendrá una parada importante frente a Juventud Antoniana por la fecha 6 del Nonagonal del Federal A. Este domingo desde las 16 recibe al equipo salteño en el estadio Juan Pablo Francia.

El juez principal designado es José Darío Sandoval, lo asistirán Guido Córdoba y Bruno Pezzotta, mientras que el cuarto árbitro será Pablo Alberto Ramírez.

Cómo vienen

Actualmente Sportivo se ubica segundo en la tabla del Nonagonal B con 9 puntos en cuatro encuentros disputados. Primero está Atlético Rafaela con 10 que al igual que la “Verde” y Juventud Antoniana ya quedó libre.

Se juega la 6° fecha

16.00 Atlético Rafaela - Independiente (Ch). Árbitro: Fernando Jesús Rekers

15:30 San Martín de Formosa - Nueve de Julio de Rafaela. Árbitro: José Manuel Díaz

16:00 Gimnasia de Chivilcoy - Sarmiento (SdE). Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti

Libre: Douglas Haig.