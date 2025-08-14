Sportivo lleva su ilusión a Chivilcoy: día, hora y árbitros designados

Sportivo Belgrano juega uno de los partidos adelantados del Nonagonal B rumbo al ascenso del torneo Federal A. Será este sábado desde las 15.30 en Chivilcoy frente a Independiente, encuentro a concretarse en el estadio Raúl Lungarzo.

Juan Ignacio Nebbietti fue designado como árbitro principal, lo asistirán Gonzalo Aníbal Roldán y Felipe Zonco, mientras que Kevin Nicolás Bustos será el cuarto árbitro.

La buena noticia es que Braian Camisassa retorna a la formación titular y Guillermo Cóceres continuaría desde el inicio en su posición habitual.

Recordemos que los cuatro primeros en el Nonagonal clasifican a cuartos de final por un ascenso a la Primera Nacional, el resto ingresarán a la Reválida en la tercera etapa por un segundo ascenso. Asimismo los primeros cinco jugarán la Copa Argentina 2026.

Cómo vienen

Los de San Francisco vienen de ganar en el estadio Juan Pablo Francia y cortar una racha negativa. Actualmente tienen seis puntos y están quintos en la tabla y un triunfo les permitiría escalar hacia el lote de los cuatro que lograrán el pase en este reducido.

La realidad de Independiente es más adversa ya que tiene dos unidades y está en el fondo de la tabla. Su ultima presentación fue con una derrota frente a San Martín.

Se juega la 5° fecha

16:00 Nueve de julio de Rafaela - Gimnasia (Ch). Árbitro: Fernando Jesús Rekers

16:15 Douglas Haig - Atlético. Rafaela. Árbitro: Diego Saúl Novelli

16:30 Juventud Antoniana - San Martín. Árbitro: Maximiliano Manduca

Libre: Sarmiento de La Banda