Este viernes a partir de las 20 hs, el estadio Juan Pablo Francia será escenario de una jornada histórica para el fútbol femenino de Sportivo Belgrano, que disputará las finales de la Copa de Oro frente a Antártida Argentina por la Liga Regional.

Los encuentros se jugarán en tres categorías: Infantil, Juvenil y Primera, y marcan el cierre de una gran temporada para las representantes del club.

Con un sólido camino en la fase previa, las pibas verdes buscarán consagrarse ante su gente, en una noche que promete emoción y fútbol del bueno.