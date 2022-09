Sportivo jugará el lunes conociendo los resultados de sus rivales directos

Sportivo Belgrano recibirá el próximo lunes a San Martín de Formosa por la 32ª fecha del Torneo Federal A. Será desde las 20.30 horas en el estadio "Juan Pablo Francia", donde se espera una gran convocatoria ya que se trata de un juego determinante en la lucha por la clasificación.

La Verde y el Santo cerrarán la fecha que comenzará el sábado y continuará el domingo. Sportivo jugará ya sabiendo los resultados de sus rivales directos.

Guillermo González (Resistencia) será el árbitro del partido, acompañado nuevamente por las asistentes Mariana Dure (Resistencia) y María Ríos (Resistencia). Rodrigo López (Resistencia) será el cuarto árbitro.

Así se juega la 32ª fecha

Sábado 1 de Octubre

21:00 hs Sarmiento (Resistencia) vs Central Norte

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo 2 de Octubre

11:00 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Gimnasia y Tiro

Árbitro: Fernando Rekers

16:00 hs Boca Unidos vs Atl. Paraná

​​​​​​​Árbitro: Gustavo Benítes

16:00 hs Gimnasia (CdU) vs Unión (Sunchales)

​​​​​​​Árbitro: Jonathan Correa

16:00 hs Douglas Haig vs Def. del Belgrano (Va. Ramallo)

​​​​​​​Árbitro: Joaquín Gil

16:30 hs Racing (Cba) vs Def. de Pronunciamiento

​​​​​​​Árbitro: Pablo Núñez

19:00 hs Juv. Antoniana vs Sp. Las Parejas

​​​​​​​Árbitro: Bruno Amiconi

Lunes 3 de Octubre

20:30 hs Sp. Belgrano vs San Martin (Formosa)

​​​​​​​Árbitro: Guillermo González

Libre: Crucero del Norte

Así está la tabla de posiciones

Rivales directos: lo que les queda

6º - Douglas Haig 43 puntos [ZONA DE CLASIFICACIÓN]

Fecha 32: Def. de Belgrano (L)

Fecha 33: Central Norte (V)

Fecha 34: San Martín (L)

7º - Sp. Las Parejas 42 puntos [ZONA DE CLASIFICACIÓN]

Fecha 32: Juv. Antoniana (V)

Fecha 33: Boca Unidos (L)

Fecha 34: Juv. Unida (V)

8º - Sportivo Belgrano 39 puntos [ZONA DE CLASIFICACIÓN]

Fecha 32: vs. San Martín (L)

Fecha 33: vs. Depro (V)

Fecha 34: vs. Unión (L)

9º - Gimnasia (Concep. del Uruguay) 38 puntos

Fecha 32: Unión (L)

Fecha 33: Gimnasia y Tiro (V)

Fecha 34: Atl. Paraná (L)

10º - Juv. Antoniana 37 puntos

Fecha 32: Sp. Las Parejas (L)

Fecha 33: Crucero del Norte (V)

Fecha 34: LIBRE

11º - Crucero del Norte 37 puntos

Fecha 32: LIBRE

Fecha 33: Juv. Antoniana (L)

Fecha 34: Boca Unidos (V)

Nota: en caso de empate en posiciones y puntos, para definir se utiliza la modalidad de partidos entre sí. Sportivo Belgrano está en desventaja con Douglas Haig, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Juventud Antoniana y Sportivo Las Parejas. En caso de quedar igualado con Crucero del Norte se define por mayor diferencia de gol en el torneo, goles a favor o mayor cantidad de goles de visitante (en ese orden).