Sportivo Belgrano goleó este domingo a El Trébol de El Tío y se subió a la cima del Clausura en la Zona Centro de Liga Regional de Fútbol. La Verde se impuso en el predio “Nicolás Losano” y es único puntero.

El equipo de Álvarez ganó por 7 a 1 con goles de Santino Turina x2, Lucas Díaz, Román Allendes, Nicolás Benedek, Agustín Godoy y Mateo Salinas. Mientras que en reserva ganó el visitante por 1 a 0.

En el clásico sanfrancisqueño, Proyecto Crecer se quedó con un importante triunfo en condición de visitante ante La Milka. El equipo de Panero y Galarraga ganó por 1 a 0 con gol de Hugo Fonseca.

Por otro lado, Antártida Argentina no pudo en La Francia y terminó cayendo por 2 a 1 con goles de Juan Smith de penal y Baltazar Almada para el Canalla, mientras que Lucero descontó para el Pingüino. En reserva fue triunfo de La Francia por 1 a 0.

En el otro partido que completó la fecha fue el triunfo de Colonia Marina por 2 a 1 sobre 8 de Diciembre.

Próxima fecha

SS Devoto vs. Cult. La Francia

Antártida Arg. vs Sportivo Belgrano

El Trébol (El Tío) vs. La Milka

Proyecto Crecer vs. Colonia Marina

Libre: 8 de Diciembre

Tabla del Clausura (no oficial)

Sportivo Belgrano 13 pts. SS Devoto 12 pts. Cult. La Francia 10 pts. Proyecto Crecer 9 pts. Colonia Marina 8 pts. 8 de Diciembre 7 pts. El Trébol 4 pts. Antártida Arg. 3 pts. La Milka 1 pt. [Se le descontarán 3 pts.]

Tabla general (no oficial)

SS Devoto 32 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato] Sp. Belgrano 28 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato] Cult. La Francia 22 pts. Proyecto Crecer 17 pts. Antártida Arg. 16 pts. 8 de Diciembre 14 pts. El Trébol 13 pts. Colonia Marina 13 pts. La Milka 8 pts. [Se le descontarán 3 pts.]

* Clasifican cuatro equipos al Torneo Campeonato; el ganador del Apertura y el ganador del Clausura, más los dos mejores de la General. En caso de que Sportivo vuelva a consagrarse campeón en el Clausura acceden los mejores tres de la General.