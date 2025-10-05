La “Verde” afronta una de las paradas más exigentes de la temporada. Este domingo desde las 17:30 horas, visitará a Atlético de Rafaela en el estadio Nuevo Monumental por la ida de las semifinales del Torneo Federal A.

El partido que irá televisado por Directv, se jugará sin público visitante y el árbitro principal será José Díaz, de Villa Mercedes, que ya dirigió a ambos equipos en la primera fase cuando los rafaelinos ganaron 2-0. Los asistentes serán Martín Nardelli y Federico Ojeda, mientras que el cuarto árbitro será Patricio Destefano.

Sportivo llega tras superar con sufrimiento a Deportivo Rincón de Neuquén. En la ida había caído 2 a 1 en el sur del país, pero en la revancha se impuso 1 a 0 en el Juan Pablo Francia y avanzó gracias a la ventaja deportiva.

En la previa, Sergio Maza recibió una buena noticia: no tiene suspendidos para este encuentro. La única baja será la de Facundo Hang, lesionado por un desgarro. El defensor se perderá la ida, aunque podría estar disponible para el duelo de vuelta en San Francisco.

Atlético Rafaela, por su parte, llega tras dejar en el camino a Olimpo de Bahía Blanca con quien igualó 0 a 0 en la ida y se impuso 2 a 1 en la vuelta. El equipo tiene como entrenador al sanfrancisqueño Iván Juárez, formado en Sportivo en la década del 90. Para la institución rafaelina también será un duelo de peso, ya que busca regresar a los primeros planos nacionales.

La serie está planteada como una verdadera final anticipada: la ida en Rafaela y la vuelta el domingo 12 de octubre en el Juan Pablo Francia, donde se definirá todo.