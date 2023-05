Sportivo cierra la primera rueda en zona de clasificación

Sportivo Belgrano cerró la primera rueda de la Zona 3 del Federal A en zona de clasificación, ocupando el cuarto lugar de la tabla con 13 unidades.

La novena fecha se completará el domingo y pase lo que pase no modificará la posición de la Verde.

El próximo fin de semana comenzará la segunda rueda (son cuatro) donde Sportivo visitará a Defensores de Pronunciamiento el sábado 13 de mayo y volverá a jugar en San Francisco el miércoles 17. Ese miércoles la Verde recibirá a El Linqueño, partido de la 11ª fecha que se jugaría a las 14 horas en el estadio “Juan Pablo Francia”.

Luego visitará a Sportivo Las Parejas el domingo 21 de mayo.

Programación de la 9ª fecha

Sábado | Def. de Belgrano 0-2 Sportivo Belgrano

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo 11 hs | Sp. Las Parejas vs. Gimnasia (CdU)

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo 14.15 hs | El Linqueño vs. Douglas Haig

Árbitro: Fernando Marcos

Domingo 15 hs | Def. de Pronunciamiento vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: Guillermo González

Libre: Independiente (Chivilcoy)

Tabla

Próxima fecha

Def. de Pronunciamiento vs Sportivo Belgrano

Independiente (Chivilcoy) vs Gimnasia (CdU)

Sportivo Las Parejas vs Douglas Haig

El Linqueño vs Unión (Sunchales)

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)