Este fin de semana se juega la tercera fecha del Nonagonal correspondiente al torneo Federal A. Sportivo Belgrano disputará los puntos ante Douglas Haig en el estadio Juan Pablo Francia.

La “Verde” tiene la necesidad de ganar y dejar atrás lo sucedido en Rafaela donde perdió con Atlético. El partido iniciará a las 19 y tendrá como árbitro a Luis Damián Martínez, con Bruno Pezzotta y Rodrigo Jara como asistentes y Jonatan Mapelli de cuarto árbitro.

Para este partido, el director técnico Sergio Maza no podrá contar con Braian Camisassa que fue nuevamente expulsado en la última presentación.

Se juega la cuarta