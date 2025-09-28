Sportivo busca el pasaje a semifinales en el Federal A
La "Verde" prepara un gran recibimiento para el partido en el estadio Juan Pablo Francia.
Sportivo Belgrano recibe a Deportivo Rincón este domingo desde las 15:30 en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A. Necesita revertir la derrota sufrida en la ida (2-1) para avanzar a semifinales.
Guillermo González (Resistencia) será quien impartirá justicia, acompañado por Hugo Fleitas (Rosario), Mariana Dure (Resistencia) y Rodrigo López como cuarto juez (Chaco).
Si gana por cualquier resultado Sportivo avanza a semifinales; también sigue en carrera en caso de igualdad de goles en el marcador global por la ventaja deportiva, pero un empate o derrota lo dejará afuera y en todo caso jugará la reválida por el segundo ascenso.
Deportivo Rincón arrastra una racha negativa de visitante. En lo que va del campeonato cosechó dos victorias, tres empates y ocho derrotas fuera de casa. En los últimos 10 encuentros no ganó ninguno con 7 perdidos y 3 igualados.
Las otras llaves
- Domingo: 15.30hs Argentino de Monte Maíz recibe a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy con arbitraje de Maximiliano Manduca. La ida fue 1-0 para los cordobeses.
- Domingo: Ciudad Bolívar ganó en Formosa ante San Martín por la mínima, y de local buscará cerrar la serie desde las 16 con arbitraje de Marcos Liuzzi.
- Domingo: Atlético Rafaela y Olimpo irá 17.30hs con José Sandoval como el juez.