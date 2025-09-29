Tras imponerse por 1 a 0 ante Deportivo Rincón en el Estadio "Juan Pablo Francia", Sportivo Belgrano de San Francisco logró igualar la serie 2-2 y avanzar a las semifinales del Torneo Federal A gracias a la ventaja deportiva. Ahora, el equipo dirigido por Raúl Armando se medirá con Atlético Rafaela, que superó a Olimpo de Bahía Blanca en su llave.

El partido de ida se jugará el próximo domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental de Rafaela, mientras que la vuelta será en San Francisco, en busca de uno de los boletos a la gran final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

¿Con público visitante en Rafaela?

En las últimas horas, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el encuentro de ida cuente con público visitante, una alternativa que podría permitir la presencia de hinchas de Sportivo Belgrano en la ciudad santafesina.

Si bien el reglamento del Torneo Federal A prohíbe la presencia de público visitante, en algunas instancias decisivas se habilitan excepciones siempre que exista acuerdo entre los clubes, las fuerzas de seguridad y las autoridades provinciales.

Según adelantó el sitio PaloyGol.com.ar, desde Atlético Rafaela habría disposición para permitir el ingreso de la parcialidad visitante, bajo la condición de que los hinchas de "La Crema" también puedan estar presentes en el partido de vuelta en San Francisco.

Aunque la definición depende ahora de las reuniones oficiales que se realicen en las próximas horas, lo cierto es que el rumor crece y genera expectativa tanto en Rafaela como en San Francisco. De concretarse, el cruce ganaría en color y ambiente, devolviendo a los estadios una postal que el fútbol del interior extraña: las dos hinchadas.